Questi negano anche l’evidenza Bassetti contro Trump e Kennedy jr | l’accusa sui positivi americani all’hantavirus e l’isolamento – Il video

L’infettivologo Matteo Bassetti ha criticato le decisioni delle autorità sanitarie statunitensi riguardo a 17 cittadini sbarcati da una nave da crociera coinvolta in un focolaio di hantavirus. Bassetti ha commentato che alcune figure pubbliche negano anche l’evidenza sui positivi americani al virus e sulla mancanza di isolamento. La vicenda ha suscitato discussioni sulle misure adottate per contenere il contagio.

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