Questi negano anche l’evidenza Bassetti contro Trump e Kennedy jr | l’accusa sui positivi americani all’hantavirus e l’isolamento – Il video
L’infettivologo Matteo Bassetti ha criticato le decisioni delle autorità sanitarie statunitensi riguardo a 17 cittadini sbarcati da una nave da crociera coinvolta in un focolaio di hantavirus. Bassetti ha commentato che alcune figure pubbliche negano anche l’evidenza sui positivi americani al virus e sulla mancanza di isolamento. La vicenda ha suscitato discussioni sulle misure adottate per contenere il contagio.
«Questi negano anche l’evidenza» dice l’infettivologo Matteo Bassetti, che ha digerito male la scelta delle autorità sanitarie statunitensi di non imporre l’isolamento per i 17 cittadini americani sbarcati dalla nave da crociera MV Hondius, al centro del focolaio di hantavirus. Atterrati lunedì mattina in Nebraska a bordo di un volo charter partito dalle isole Canarie, i passeggeri sono stati accolti in una struttura specializzata in malattie infettive, la stessa che aveva avuto un ruolo di primo piano durante l’emergenza Covid-19. I Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc), però, hanno chiarito in conferenza stampa che per loro non scatterà alcun obbligo di isolamento, in assenza di sintomi e di positività al test.🔗 Leggi su Open.online
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