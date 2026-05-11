Hantavirus quarantena non obbligatoria per cittadini americani Bassetti | Negano anche l'evidenza

A bordo della nave coinvolta in un caso di hantavirus, i cittadini americani non sono tenuti a rispettare la quarantena obbligatoria. La notizia è stata comunicata dalle autorità sanitarie e riguarda i passeggeri provenienti dagli Stati Uniti. Il medico Bassetti ha commentato la decisione, affermando che viene negata anche l’evidenza di un obbligo di isolamento. La nave è attualmente in fase di monitoraggio.

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