The Lancet demolisce Robert Kennedy Jr | Un anno di fallimenti L’accusa del nuovo esperimento Tuskegee sui neonati

Il magazine The Lancet critica duramente Robert Kennedy Jr, definendo il suo operato come un anno di fallimenti. L’articolo si concentra sull’accusa di aver portato avanti quello che viene descritto come un “nuovo esperimento Tuskegee” sui neonati. La discussione arriva in un periodo in cui si sperava in un’era di maggiore trasparenza e rigore scientifico con l’amministrazione Trump e la pandemia COVID-19.

Con la nuova amministrazione Trump, e dopo la pandemia COVID-19, doveva essere l'era della «scienza gold-standard» e della trasparenza radicale. Tuttavia, l'uomo che doveva garantire tutto questo si sta rivelando la più grande minaccia alla Sanità che gli Stati Uniti hanno mai avuto. L'editoriale dell'ultimo numero della prestigiosa rivista scientifica The Lancet ha definito l'amministrazione di Robert Kennedy Jr. come "un anno di fallimenti" che sta mettendo a rischio non solo l'America, ma la sicurezza sanitaria globale. Parliamo sempre di quel Kennedy fondatore della Children's Health Defense. Forse la più influente organizzazione No vax al mondo.

Un anno di Kennedy Jr.: il bilancio di The Lancet e tutti i rischi per la salute“Quando si promuove una falsa e cattiva scienza, pubblicizzando risultati che non sono scientificamente validi, si provoca un disastro immediato – lo...

