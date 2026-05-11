Quel pomeriggio di paura in farmacia arriva la sentenza per la rapina sul Viale | 3 anni per il giovane imputato

Nel pomeriggio di oggi si è tenuto il processo con rito abbreviato relativo alla rapina avvenuta lo scorso 14 dicembre in una farmacia nel centro di Messina. Davanti al giudice per le indagini preliminari è stato condannato un giovane di 24 anni a tre anni di reclusione. La vicenda aveva suscitato timore tra i clienti e il personale del negozio, coinvolgendo le forze dell’ordine nelle indagini.

Si è concluso oggi, davanti al giudice per le indagini preliminari, il procedimento con rito abbreviato a carico di un uomo di 24 anni accusato della rapina avvenuta il 14 dicembre ai danni della farmacia “Di Perna” sul viale San Martino, nel cuore di Messina.Il Gip Nunzio De Salvo ha.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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