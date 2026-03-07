A Brescia, un giovane è stato attirato in un garage con l’inganno e successivamente aggredito durante un tentativo di rapina. La polizia ha arrestato due giovani stranieri coinvolti nell’episodio, ai quali sono stati revocati i permessi di soggiorno e che saranno espulsi dopo la condanna. La vicenda ha portato all’arresto dei due sospettati.

Due arresti con revoca dei permessi di soggiorno, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Brescia dove due giovani stranieri sono stati fermati per una rapina aggravata avvenuta lo scorso dicembre. I provvedimenti sono stati emessi a seguito di indagini che hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione, motivando la decisione delle autorità di procedere anche con l’espulsione dei responsabili una volta scontata la pena. Le indagini e l’arresto a Brescia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Brescia ha concluso nei giorni scorsi una complessa attività investigativa finalizzata a contrastare fenomeni di criminalità diffusa che generano allarme sociale e incidono sul degrado urbano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per un giovane a Brescia, attirato con l'inganno in un garage e massacrato a scopo di rapina: 2 arresti

Attirato in un garage, preso a calci e pugni e rapinato: l’incubo di un ragazzoCon una scusa, è stato attirato in un garage dove, improvvisamente, si è ritrovato accerchiato.

