Quei giorni decisivi per il voto sulle unioni civili tra Family day e ostruzionismo Ma la storia viene da lontano
Oggi ci soffermiamo sui momenti chiave legati alla discussione sulle unioni civili, con particolare attenzione alle proteste del Family Day e alle opposizioni in Parlamento. La legge è stata approvata dieci anni fa, ma prima di arrivare a quel traguardo ci sono stati passaggi politici significativi. La storia di questa normativa attraversa un lungo percorso fatto di dibattiti, proposte e opposizioni che si sono succeduti nel tempo.
Dieci anni fa le unioni civili vennero definitivamente approvate in Parlamento. Ma vale la pena ricordare alcuni passaggi politici precedenti. Troppe volte una legge per il riconoscimento legale delle coppie dello stesso sesso era arrivata alle soglie dell’approvazione, e troppe volte era stata insabbiata a causa dei settori più conservatori e bigotti del Parlamento. Nel gennaio del 2016 la svolta decisiva è stata imposta innanzitutto dal basso. A sostegno degli instancabili Cirinnà e Lo Giudice, succeduti a Franco Grillini come promotori della legge, le associazioni Lgbt sono riuscite a organizzare grandi manifestazioni in oltre 90 città italiane il 23 gennaio 2016.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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