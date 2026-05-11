Quei giorni decisivi per il voto sulle unioni civili tra Family day e ostruzionismo Ma la storia viene da lontano

Oggi ci soffermiamo sui momenti chiave legati alla discussione sulle unioni civili, con particolare attenzione alle proteste del Family Day e alle opposizioni in Parlamento. La legge è stata approvata dieci anni fa, ma prima di arrivare a quel traguardo ci sono stati passaggi politici significativi. La storia di questa normativa attraversa un lungo percorso fatto di dibattiti, proposte e opposizioni che si sono succeduti nel tempo.

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Dieci anni fa le unioni civili vennero definitivamente approvate in Parlamento. Ma vale la pena ricordare alcuni passaggi politici precedenti. Troppe volte una legge per il riconoscimento legale delle coppie dello stesso sesso era arrivata alle soglie dell’approvazione, e troppe volte era stata insabbiata a causa dei settori più conservatori e bigotti del Parlamento. Nel gennaio del 2016 la svolta decisiva è stata imposta innanzitutto dal basso. A sostegno degli instancabili Cirinnà e Lo Giudice, succeduti a Franco Grillini come promotori della legge, le associazioni Lgbt sono riuscite a organizzare grandi manifestazioni in oltre 90 città italiane il 23 gennaio 2016.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Quei giorni decisivi per il voto sulle unioni civili, tra Family day e ostruzionismo. Ma la storia viene da lontano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: La legge sulle unioni civili compie 10 anni: a usufruirne più di 20mila coppie, “uno squarcio alla bigotteria” Dieci anni di unioni civiliDal 2016 quasi 22mila coppie dello stesso sesso hanno potuto riconoscere legalmente la propria unione, ma hanno ancora molti problemi soprattutto sui... Argomenti più discussi: Palermo, un anno intero in venti giorni: il futuro è adesso; Oroscopo di maggio 2026 di Andrea Filocomo; A 50 anni dal terremoto, Borgio Verezzi riscopre un legame con il Friuli nato dalla solidarietà; Venezia-Palermo, Stroppa: Mi sarebbe dispiaciuto non arrivare primo. Colossale sciocchezza storica. Quei pezzi decisivi della propria economia erano conglomerati inefficienti che bruciavano capitale o, quando non bruciavano capitale, si avvalevano di vantaggi monopolistici. Quei pezzi erano una delle cause del declino ital - x.com x.com Ciclabilità in Europa: i dati reali sulle città dove si pedala davvero (e perché l’Italia è in ritardo) - Reddit reddit