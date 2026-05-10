La legge sulle unioni civili compie 10 anni | a usufruirne più di 20mila coppie uno squarcio alla bigotteria

L’11 maggio 2026 ricorrono dieci anni dall’approvazione della legge sulle unioni civili. Da allora, più di 20.000 coppie hanno potuto formalizzare il loro rapporto attraverso questa normativa. La legge ha permesso a molte persone di ottenere riconoscimento legale e diritti associati. Nel tempo, ha suscitato discussioni e ha segnato un cambiamento nel panorama legislativo riguardante le unioni tra persone dello stesso sesso.

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L’11 maggio 2016 entrava in vigore la legge che approva le unioni civili. 10 anni dopo, sono state quasi 22.000 in Italia le coppie dello stesso sesso che ne hanno beneficiato, oltre 30.000 se si contano anche le trascrizioni delle nozze celebrate all’estero. Il prossimo obiettivo è il matrimonio egualitario e una riforma del diritto di famiglia. La legge sulle unioni civili compie 10 anni Monica Cirinnà: “Il primo passo verso l’uguaglianza” Adesso si punta al matrimonio egualitario La legge sulle unioni civili compie 10 anni Era l’11 maggio 2016 quando il Parlamento italiano approvò la legge sulle unioni civili per le coppie dello stesso sesso e per le convivenze di fatto.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - La legge sulle unioni civili compie 10 anni: a usufruirne più di 20mila coppie, “uno squarcio alla bigotteria” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Unioni civili, 10 anni di legge Cirinnà: oltre 30.000 coppie coinvolte? Domande chiave Perché la legge Cirinnà non garantisce ancora l'adozione congiunta? Quali lacune giuridiche impediscono il pieno riconoscimento dei... Dieci anni di unioni civiliDal 2016 quasi 22mila coppie dello stesso sesso hanno potuto riconoscere legalmente la propria unione, ma hanno ancora molti problemi soprattutto sui... Argomenti più discussi: La legge sulle unioni civili: le prospettive giuridiche; La legge sulle unioni civili compie 10 anni, convegno a Siena; Dieci anni di unioni civili; La legge sulle unioni civili: le prospettive giuridiche, confronto all’Università.