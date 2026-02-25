45 milioni per salvare le coste | ecco il piano shock per mare pulito

Mare pulito a Palombina e Falconara: al via il maxi-cantiere da 45 milioni contro gli sversamenti Un maxi-cantiere da 45 milioni di euro è finalmente partito per bonificare il litorale tra Ancona e Falconara, un intervento cruciale per eliminare gli sversamenti a mare durante le piogge intense. Il progetto, che coinvolge Viva Servizi e l’impresa di Cagli, prevede la realizzazione di nuovi collettori fognari e stazioni di sollevamento avanzate. I lavori, finanziati in parte dalla Regione Marche, dovrebbero concludersi entro il 2030, restituendo dignità a un tratto di costa che da anni soffre di divieti di balneazione. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta presso il PalaBrasili a Collemarino, con la presenza del presidente di Viva Servizi Andrea Dotti, del direttore generale Moreno Clementi e dell’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tombolini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

