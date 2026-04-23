OpenAI rivoluziona il lavoro | arrivano gli agenti autonomi per i team

OpenAI ha annunciato il lancio di nuovi agenti autonomi progettati per i team aziendali, basati sulla tecnologia Codex. Questi agenti, chiamati workspace agent, sono pensati per automatizzare alcune attività all’interno delle squadre di lavoro. La prova gratuita di questi strumenti, disponibile per i piani Business ed Enterprise, terminerà il 6 maggio 2026. La presentazione delle novità è stata comunicata attraverso canali ufficiali dell’azienda.

? Cosa sapere OpenAI lancia i workspace agent basati su Codex per l'automazione dei team aziendali.. La prova gratuita per i piani Business ed Enterprise scadrà il 6 maggio 2026.. OpenAI ha svelato oggi il rilascio dei workspace agent, nuovi sistemi basati su Codex capaci di trasformare ChatGPT da semplice chatbot a piattaforma di automazione per i team aziendali attraverso la gestione autonoma di flussi di lavoro complessi. La novità segna un punto di svolta nell’evoluzione tecnologica del software collaborativo: non si tratta più di interagire con un assistente che risponde a singoli input, ma di implementare entità digitali dotate di memoria persistente e capacità operativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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