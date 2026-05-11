Quartieri Spagnoli parcheggiatore abusivo gambizzato a due passi dalla caserma dei carabinieri

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un parcheggiatore abusivo è stato gambizzato vicino alla caserma dei carabinieri nei Quartieri Spagnoli. L’uomo, di 48 anni, aveva appena firmato presso la stazione di polizia locale e subito dopo è stato colpito da due proiettili alla gamba sinistra. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e non sono ancora state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

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Il 48enne aveva appena firmato dai carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli; gli hanno sparato due proiettili nella gamba sinistra.🔗 Leggi su Fanpage.it

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