Quartieri Spagnoli parcheggiatore abusivo gambizzato a due passi dalla caserma dei carabinieri
Un parcheggiatore abusivo è stato gambizzato vicino alla caserma dei carabinieri nei Quartieri Spagnoli. L’uomo, di 48 anni, aveva appena firmato presso la stazione di polizia locale e subito dopo è stato colpito da due proiettili alla gamba sinistra. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e non sono ancora state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.
Il 48enne aveva appena firmato dai carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli; gli hanno sparato due proiettili nella gamba sinistra.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Napoli, agguato ai Quartieri Spagnoli: gambizzato 48enneTempo di lettura: < 1 minutoAgguato in serata a Napoli, nei Quartieri Spagnoli: c’è un ferito.
Napoli: Pistola in casa. Carabinieri arrestano un uomo dei quartieri spagnoliControlli dei Carabinieri nei Quartieri Spagnoli di Napoli: sequestrata una pistola con matricola abrasa e munizioni, arrestato un 26enne già noto...