Quartieri Spagnoli parcheggiatore abusivo gambizzato a due passi dalla caserma dei carabinieri

Un parcheggiatore abusivo è stato gambizzato vicino alla caserma dei carabinieri nei Quartieri Spagnoli. L’uomo, di 48 anni, aveva appena firmato presso la stazione di polizia locale e subito dopo è stato colpito da due proiettili alla gamba sinistra. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e non sono ancora state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

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