Napoli | Pistola in casa Carabinieri arrestano un uomo dei quartieri spagnoli

Durante controlli nei Quartieri Spagnoli di Napoli, i Carabinieri hanno sequestrato una pistola con matricola abrasa e alcune munizioni. Un uomo di 26 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato sul posto. L’operazione fa parte di un’attività di prevenzione e repressione della criminalità nella zona. La pistola e le munizioni sono state sottoposte a sequestro, e l’uomo è stato portato in caserma.

Controlli dei Carabinieri nei Quartieri Spagnoli di Napoli: sequestrata una pistola con matricola abrasa e munizioni, arrestato un 26enne già noto alle forze dell’ordine.. I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro hanno arrestato per detenzione di arma da fuoco clandestina A.R., classe ’99* già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo nei quartieri spagnoli e lì hanno rinvenuto e sequestrato una pistola beretta modello 98 Fs con matricola abrasa e 15 proiettili. L’arrestato è stato trasferito in carcere mentre l’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti da sangue o altri delitti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli: Pistola in casa. Carabinieri arrestano un uomo dei quartieri spagnoli Notizie correlate Leggi anche: Caivano, carabinieri arrestano pusher e trovano armi in casa tra cui una penna-pistola Napoli, la notte delle stese: botta e risposta ai Quartieri Spagnoli, spari in via Dei MilleTre esplosione di colpi d'arma da fuoco segnalati nella notte a Napoli; indaga la Polizia di Stato, si ipotizza uno scontro tra bande di giovanissimi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ventenne ucciso a Napoli, in un video gli ultimi attimi della sua vita; CARABINIERI DI NAPOLI * : PISTOLA E 15 PROIETTILI SEQUESTRATI AI QUARTIERI SPAGNOLI, ARRESTATO 25ENNE CON ARMA CLANDESTINA; Napoli, trovate nell'ascensore 2 pistole, 26 proiettili e 7mila euro, arrestato 38enne; Fabio Ascione ucciso a colpi di pistola: si consegna il 23enne, nipote di un esponente del clan De Micco. Fermato anche un 17enne. Napoli, trovato con pistola in casa: 27enne arrestato ai Quartieri SpagnoliI Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro hanno arrestato per detenzione di arma da fuoco clandestina Alessio Ragosta, classe ’99 già noto alle ... ilmattino.it Pistola in casa al ‘Buvero’, scarcerato Salvatore AmmendolaEra stato arrestato lo scorso gennaio durante un blitz nella sua abitazione al Borgo Sant’Antonio Abate da parte degli uomini della squadra mobile. In camera da letto gli uomini della Questura avevano ... internapoli.it Un’inchiesta della Procura di Napoli ha portato a 119 indagati per un presunto sistema illecito negli uffici della Seconda e Terza Municipalità. Secondo le indagini, pratiche anagrafiche e certificati sarebbero stati rilasciati in cambio di denaro e, in alcuni - facebook.com facebook