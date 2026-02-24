Sanità allo sbando a Camerano | Mia moglie sta male il medico riceve tra un mese

Matteo denuncia i gravi disservizi della sanità a Camerano, causati dalla lunga attesa per una visita medica urgente. Sua moglie si è sentita male, ma il medico può riceverla solo tra un mese. La sua protesta nasce dall’incapacità del sistema di rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di cure immediate. L’insoddisfazione cresce tra i residenti, che si trovano spesso a convivere con tempi di attesa eccessivi. La situazione resta critica e senza risposte rapide.

La denuncia di un cittadino dopo il tentativo di prenotare una visita: «Appuntamento solo dopo il 13 marzo, ormai i medici di base sono spariti e il sistema ha toccato il fondo» CAMERANO – «Abbiamo toccato il fondo». È un grido di esasperazione quello che arriva da Matteo, un cittadino che ha deciso di denunciare pubblicamente i disservizi della medicina territoriale dopo un episodio avvenuto ieri presso un ambulatorio di Camerano. Una vicenda che coinvolge molti pazienti della provincia. Tutto ha inizio quando la compagna di Matteo, da giorni alle prese con una tosse persistente e in peggioramento nonostante l'uso di farmaci da banco, tenta di contattare il proprio medico curante. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

“Mia moglie sta male, devo fermarmi”. La leggenda del calcio italiano lo annuncia cosìMarco van Basten, leggenda del calcio italiano e simbolo del Milan, ha annunciato una temporanea pausa dalle sue apparizioni televisive a causa di problemi di salute.

Sanità allo sbando, Catanzaro: “Ennesima prova del fallimento del governo"A Catanzaro, un anziano è stato costretto a percorrere un chilometro in carrozzina sotto la pioggia per raggiungere l’elisoccorso, a causa dell’impossibilità dell’ambulanza di muoversi per carenza di personale.

