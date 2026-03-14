Bombe carta e paura tra i cittadini la criminologa | Attenzione a non confondere criminalità diffusa e mafia

Negli ultimi giorni, Casapesenna è stata teatro di diverse esplosioni di bombe carta che hanno causato paura tra i cittadini. Una criminologa ha sottolineato l'importanza di distinguere tra criminalità diffusa e attività di tipo mafioso. La situazione ha acceso i riflettori sulla sicurezza locale, mentre i residenti si sono ritrovati a vivere momenti di tensione e preoccupazione.

La docente analizza gli episodi delle ultime settimane: “Spesso piccoli gruppi imitano i codici della camorra per incutere paura e costruirsi una reputazione” Negli ultimi giorni Casapesenna è tornata al centro della cronaca per una serie di esplosioni di bombe carta che hanno turbato la quiete del paese. Boati nella notte, serrande danneggiate e vetrine infrante: episodi che inevitabilmente riaccendono la paura in una comunità che in passato ha conosciuto davvero il peso della criminalità organizzata. In territori come l’agro aversano è quasi naturale che il pensiero vada subito alla camorra. Per anni questa area ha dovuto convivere con una presenza criminale forte e violenta, e la memoria collettiva resta inevitabilmente segnata da quella stagione. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Allarme mafia. Pg: "Attenzione alla criminalità organizzata""E’ necessario porre particolare attenzione alla criminalità organizzata cinese il cui contrasto si presenta difficile per una serie di motivi:... Leggi anche: Tre bombe, paura e l’incubo camorra. “Qui non c’è spazio per la criminalità, scendiamo subito in piazza” Contenuti utili per approfondire Bombe carta Temi più discussi: Acilia, boato nella notte: bomba carta devasta un bar. Fermato un 62enne; Boato terrorizza i residenti in serata: vigili del fuoco sul posto; Esplosione nella notte distrugge un bar: fermato un uomo di 62 anni; Reggio, in via Roma ore di paura per un allarme bomba, poi rientrato. Cosa sappiamo dell'accaduto. Bombe carta e paura tra i cittadini, la criminologa: Attenzione a non confondere criminalità diffusa e mafiaLa docente analizza gli episodi delle ultime settimane: Spesso piccoli gruppi imitano i codici della camorra per incutere paura e costruirsi una reputazione ... casertanews.it Tre bombe, paura e l’incubo camorra. Qui non c’è spazio per la criminalità, scendiamo subito in piazzaDopo l’ennesima esplosione cresce la preoccupazione nel paese dell’agro aversano. Il primo cittadino Zagaria invoca un tavolo urgente in Prefettura e non esclude una manifestazione pubblica con istitu ... casertanews.it Lanci ripetuti di bombe carta nella notte davanti all’albergo arancione: nessuna conseguenza, ma clima teso alla vigilia della finale. #anconapistoiese - facebook.com facebook