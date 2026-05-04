Questa sera su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, con un approfondimento su Garlasco e la vicenda di Crans-Montana. Si parlerà anche dei dubbi riguardanti la decisione di grazia a Nicole Minetti e delle tensioni legate a questo caso. La puntata si concentra sulle questioni politiche e giudiziarie che hanno coinvolto questi episodi recenti.

Tra dubbi sulla decisione di grazia a Nicole Minetti e nuove tensioni legate alla tragedia di Crans-Montana, la politica torna al centro del dibattito. Aggiornamenti anche sul caso Garlasco. Questa sera, lunedì 4 maggio, torna in prima serata alle 21:30 circa su Retequattro l'appuntamento con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro. Al centro della puntata il caso Minetti e nuove rivelazioni sulla tragedia di Crans-Montana. Diversi i temi di attualità e dibattito politico e giudiziario affrontati nel corso della trasmissione. Si parte dal caso di Nicole Minetti, tornata sotto i riflettori dopo la concessione della...🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Quarta Repubblica stasera su Rete 4: Garlasco e la tragedia di Crans-Montana

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