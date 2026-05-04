Quarta Repubblica il caso della grazia a Nicole Minetti al centro della puntata

Nella puntata di questa sera di Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, si è parlato del caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Come ogni lunedì, il conduttore ha affrontato temi di attualità e questioni legali che coinvolgono personaggi pubblici. La trasmissione ha dedicato spazio alle implicazioni e alle reazioni legate alla decisione di concedere la grazia.

Nicola Porro, come ogni lunedì, torna con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 4 maggio 2026. Al centro della puntata, il caso che ha coinvolto Nicole Minetti, tornata al centro dello scontro politico dopo la grazia ricevuta per motivi umanitari legati all’adozione di un bambino malato in Uruguay e i dubbi sulla vicenda. Spazio poi all’inchiesta su Crans-Montana, con immagini inedite di Jessica Moretti, intercettata dagli inviati del programma dopo una lunga assenza. In chiusura, focus sul caso Garlasco, con tutti gli ultimi aggiornamenti della nuova inchiesta.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Quarta Repubblica, il caso della grazia a Nicole Minetti al centro della puntata Caso Nicole Minetti, Nordio non deve dimettersi Con Maurizio Lupi | Nessuno escluso Notizie correlate Leggi anche: Con il caso della grazia a Nicole Minetti, il ministero della Giustizia porta nuovi guai al governo Meloni Grazia a Nicole Minetti è un caso, lettera del Quirinale al Ministero della Giustizia per "verifiche urgenti"Il Quirinale ha annunciato che la Presidenza della Repubblica ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia per chiedere chiarimenti sulla... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Quarta Repubblica: Puntata del 27 aprile Video; Quarta Repubblica, dall'attentato a Donald Trump alle polemiche sui cortei del 25 aprile: le anticipazioni della puntata; Quarta Repubblica stasera 27 aprile: dall'attentato a Donald Trump alle polemiche dopo i cortei del 25 aprile; Quarta Repubblica. Quarta Repubblica, dal caso Minetti alle immagini inedite di Jessica Moretti: tutte le anticipazioniEcco i temi e i personaggi della puntata di stasera del programma di approfondimento in onda ogni lunedì su Rete 4 in prima serata ... affaritaliani.it Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 4 maggio 2026Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 4 maggio 2026, in onda su Rete 4 alle ore 21,25. Scopri di più ... tpi.it Attentato a Trump, le falle nella sicurezza. Per vedere servizio completo di @laviniaorefici visita @mediasetinfinity #quartarepubblica - facebook.com facebook La madre di un ragazzo vittima nella strage di Crans Montana #quartarepubblica x.com