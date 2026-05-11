Quanti itinerari per mettersi ' In cammino'

Firenze, 11 maggio 2026 – Sono diversi gli itinerari proposti per chi desidera mettersi “in cammino”, ognuno con un percorso diverso e un obiettivo preciso. Si tratta di vie che invitano a muoversi passo dopo passo, con l’intento di raggiungere una destinazione ben definita. Le proposte spaziano tra percorsi brevi e tracciati più lunghi, tutti caratterizzati dalla volontà di accompagnare i viaggiatori lungo un tragitto che porta a destinazione.

Firenze, 11 maggio 2026 - Ci si concentra su un cammino, su un passo orientato verso una meta, per calmare il cuore intermittente, troppo invaso da qualcosa che ancora non siamo in grado di arginare nei tempi digitalizzati, scandita dalla dittatura sottile e al tempo stesso sfacciata, della sincronia. I pellegrinaggi, le visite, il tempo e la vita sottratti alla fretta per riconsegnare al cuore priorità e direzione senza lo smartphone sempre in mano, sono una risposta a quel bisogno di prezioso e di vero che è nella nostra struttura umana e che viene periferizzato per mille motivi. Di cammini (dalle Dolomiti all’Etna, dalla Liguria al...🔗 Leggi su Lanazione.it

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