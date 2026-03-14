A Vigolzone i nuovi itinerari dei Gruppi di cammino per ogni età | Salute e lotta all’isolamento sociale

A Vigolzone lunedì 16 marzo alle 20.30 si svolgerà una serata di presentazione al Centro Civico di via Castignoli 4. L’evento riguarda i nuovi itinerari dei Gruppi di cammino, un’iniziativa rivolta a tutte le età per promuovere l’attività fisica e combattere l’isolamento sociale. La serata è aperta alla cittadinanza e mira a coinvolgere chiunque sia interessato a partecipare.

Lunedì 16 marzo si terrà la serata di presentazione dell’iniziativa aperta alla cittadinanza, dedicata alla promozione dell’attività fisica e del benessere Lunedì 16 marzo alle ore 20.30, al Centro Civico di Vigolzone in via Castignoli 4, si terrà la serata di presentazione dei Gruppi di cammino, iniziativa aperta alla cittadinanza dedicata alla promozione dell’attività fisica e del benessere a tutte le età. «L’incontro - sottolinea L’Ausl - sarà l’occasione per illustrare i benefici della camminata e dell’attività fisica, far conoscere i servizi della Casa della Comunità e il ruolo dei Medici di famiglia nella promozione di corretti stili di vita. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Camminare insieme per la salute: nuovi gruppi di cammino a Pisa e provinciaPisa, 13 febbraio 2026 – Un incontro con alcune associazioni del territorio di Pisa e provincia per avviare nuovi gruppi di cammino rivolti alla... Camminare insieme per la salute: nuovi gruppi di cammino in tutta la provinciaUn incontro con alcune associazioni del territorio di Pisa e provincia per avviare nuovi gruppi di cammino rivolti alla popolazione.