Se vuoi migliorare la qualità del sonno, potresti considerare di mangiare le noci di sera. Questi frutti secchi sono ricchi di magnesio e triptofano, due sostanze che influenzano i processi di rilassamento e regolano i cicli sonno-veglia. Consumare noci prima di andare a dormire può aiutare a creare le condizioni ideali per un riposo più tranquillo.

E se il segreto di un sonno notturno veramente rilassante fosse racchiuso in una manciata di noci? "Oltre a fornire numerosi benefici per la salute del cuore controllando i livelli di colesterolo LDL (il cattivo), un aiuto per il cervello migliorando la memoria grazie agli acidi grassi e minerali contenuti, qualche noce potrebbe avere un impatto sul sonno e sulla produzione di energia" spiega la dottoressa Simona Santini, Nutrizionista di MioDottore. Sarebbe questo il risultato di uno studio: "i ricercatori sono partiti dal presupposto che se il consumo regolare di noci stimolasse l'organismo a produrre più melatonina, favorirebbe di conseguenza una migliore qualità del sonno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Vuoi dormire meglio? Ecco perché dovresti mangiare le noci di sera e quante

