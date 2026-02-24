Rudiger sorpreso a mangiare uova in panchina durante Osasuna-Real Madrid | compagni increduli

Antonio Rudiger è stato visto mangiare delle uova in panchina durante la partita tra Osasuna e Real Madrid, causando sorpresa tra i compagni di squadra. Il difensore, noto per il suo stile di vita particolare, ha deciso di consumare il pasto mentre il gioco proseguiva, attirando l’attenzione di tutti. Alcuni osservatori hanno commentato che questa scelta potrebbe influire sulla concentrazione durante la partita. La scena ha suscitato molte reazioni tra i presenti.

Antonio Rudiger sorpreso a mangiare delle uova in panchina durante la partita del Real contro l'Osasuna. I compagni restano senza parole increduli.