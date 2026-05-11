Recentemente è stato avviato un podcast realizzato da un team di legali per analizzare le questioni legate al Covid. Si tratta di un progetto che mira a fare chiarezza sui temi giuridici connessi alla pandemia, attraverso approfondimenti e discussioni specifiche. Il podcast si rivolge a un pubblico interessato a capire meglio le implicazioni legali di un periodo che ormai viene considerato parte del passato.

Ormai è storia. L’ho chiesto a Chat GPT: quando un argomento diventa storia? Mi ha risposto e la risposta deve essere argomento condiviso. Un argomento diventa “storia” quando smette di essere vissuto come presente immediato e inizia a essere osservato, ricostruito e interpretato nel tempo. Non esiste una linea precisa e universale—è più una convenzione che cambia a seconda del contesto. In generale: Distanza temporale: spesso si considera “storia” ciò che è accaduto abbastanza tempo fa da poter essere studiato con fonti e prospettiva critica. Per esempio, eventi come la Seconda guerra mondiale sono chiaramente storia.. Disponibilità di fonti: un fatto diventa storia quando può essere documentato (testimonianze, archivi, reperti) e analizzato con metodi dell’storia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando un argomento diventa storia? Ecco perché esiste il podcast del team dei legali per fare chiarezza sul Covid

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