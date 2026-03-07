Il viola non esiste nella fisica della luce | ecco perché è un’illusione del cervello

Il viola non è una realtà fisica, ma un'illusione creata dal cervello. Quando osserviamo un campo di lavanda o un tramonto con sfumature violacee, pensiamo di vedere un colore effettivo. Tuttavia, la luce che arriva ai nostri occhi non contiene una lunghezza d'onda corrispondente al viola. È il nostro sistema visivo a interpretare e ricostruire questa percezione.

Quando guardiamo un campo di lavanda o ammiriamo un tramonto dalle tonalità violacee, siamo convinti di vedere qualcosa di reale. Eppure, la scienza ci rivela un segreto sorprendente: il viola non esiste come lunghezza d'onda della luce. Quello che percepiamo come viola è in realtà un'elaborazione sofisticata del nostro cervello, un'illusione percettiva che nasce dall'impossibilità fisica di combinare due estremi opposti dello spettro luminoso. La luce visibile rappresenta una frazione infinitesimale dell'universo elettromagnetico che ci circonda: appena lo 0,0035% di tutte le lunghezze d'onda esistenti. L'occhio umano può percepire radiazioni comprese tra 350 e 750 nanometri, grazie a circa 6 milioni di cellule fotorecettrici chiamate coni, distribuite sulla retina insieme a 120 milioni di bastoncelli.