La passione del fare | il nuovo podcast sul futuro del lavoro italiano

È stato annunciato il ritorno del podcast realizzato da Quotidiano Nazionale in collaborazione con la Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Questa è la terza stagione consecutiva dedicata al tema del futuro del lavoro in Italia. Il podcast si concentra su argomenti legati all’evoluzione del mondo lavorativo e alle sfide del mercato del lavoro nel paese. La serie è disponibile online e rivolta a un pubblico interessato alle trasformazioni del settore.

Torna per il terzo anno consecutivo il podcast realizzato da Quotidiano Nazionale in collaborazione con la Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Dopo aver esplorato i temi delle nuove tecnologie e dell’ Europa, la nuova edizione si concentra su una dimensione più profonda e identitaria dell’impresa: “La passione del fare”. Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti. Al centro del racconto c’è infatti quel patrimonio culturale e produttivo che da sempre distingue il sistema italiano: la capacità di trasformare idee in prodotti, visione in realtà, innovazione in valore. Un “saper fare” che affonda le sue radici nell’artigianalità ma che oggi si evolve, integrando competenze tecnologiche, digitali e creative.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La passione del fare: il nuovo podcast sul futuro del lavoro italiano The New Way To Make Money Online (Now That AI Kills Every Other Plan) Notizie correlate Leggi anche: Il lavoro, la passione del fare – Puntata 1 Leggi anche: Foncoop partner del Learning More Festival 2026, confronto sul futuro del lavoro Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il lavoro, la passione del fare – Puntata 1; Futuri chef, Afol Pieve Emanuele vince Premio Aimo e Nadia Giovani; La passione del fare: il nuovo podcast sul futuro del lavoro italiano; Sofia Goggia: Il segreto del mio successo? Determinazione e passione. E adesso la laurea. Abilmente, al Lingotto Fiere la passione del fatto a manoIl Lingotto Fiere si trasforma in una fucina di creatività con Abilmente Torino, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group che torna dal 13 al 16 novembre con oltre 150 brand ... ansa.it Lo skate park prende vita: energia, movimento e passione che diventano opportunità ad Avola - facebook.com facebook "Nella sua prima passione la donna ama il suo amante, in tutte le altre ciò che ama è il suo amore". Oggi nel 1824 moriva il poeta Lord #GeorgeGordonByron o noto anche come #GeorgeByron. #19aprile. x.com