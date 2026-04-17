Quando si gioca Como-Napoli arriva l' annuncio della Lega Serie A | data e orario del match

La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari delle partite della 35ª giornata, che si svolgerà tra venerdì 1 e lunedì 4 maggio. Tra gli incontri in programma figura anche quello tra il Como e il Napoli, per il quale è stato comunicato il giorno e l’orario ufficiali. La comunicazione riguarda tutte le gare previste in questa fase del campionato.

La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e posticipi della 35esima giornata di campionato, in programma da venerdì 1 a lunedì 4 maggio. Como-Napoli, match che potrebbe rivelarsi decisivo per la corsa Champions, si giocherà sabato 2 maggio allo stadio Giuseppe Sinigaglia.Il calcio d'inizio è.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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