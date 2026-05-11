Il programma Ore 14 di Milo Infante, solitamente in onda alle 14, viene sospeso temporaneamente per fare spazio al Giro d’Italia. Questa volta, però, non ci sarà il ritorno del programma dopo la fine della corsa ciclistica. La pausa, annunciata ufficialmente, ha deluso molti spettatori che aspettavano il suo ritorno. La data di ripresa non è ancora stata comunicata.

Ore 14 di Milo Infante si ferma per lasciare spazio al Giro d’Italia, ma stavolta il programma non tornerà dopo la corsa ciclistica. Ecco quando riprenderà la trasmissione di Rai 2 e perché i fan sono rimasti delusi. Leggi anche: Guerra in Rai, Milo Infante contro Bruno Vespa, è scontro aperto: accuse in diretta e risposte al veleno Brutte notizie per i telespettatori affezionati a Ore 14. Il programma condotto da Milo Infante si è fermato ufficialmente in vista della programmazione dedicata al Giro d’Italia, ma questa volta la pausa sarà molto più lunga del previsto. A differenza dello scorso anno, infatti, la trasmissione pomeridiana di Rai non tornerà in onda dopo la fine della competizione ciclistica.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Quando ricomincia Ore 14 di Milo Infante? Ecco la data che delude tutto il pubblico di Rai 2

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