Giovedì 9 aprile Ore 14 non è andato in onda. La trasmissione di Rai 2, condotta da Milo Infante, ha lasciato spazio all’informativa di Giorgia Meloni sull’azione di Governo in Senato. Nella mattinata, invece, era toccato a Storie Italiane di Rai 1, rimpiazzato dal discorso della premier alla Camera. L'informativa di Meloni cambia la programmazione Rai: cancellato Storie Italiane Saltato anche Ore 14 di Milo Infante Confermato "Ore 14 Sera" L’informativa di Meloni cambia la programmazione Rai: cancellato Storie Italiane Giorgia Melono è stata protagonista prima alla Camera, alle 9, e poi al Senato, alle 13, per l’informativa sull’azione di Governo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La Rai "cancella" Storie Italiane di Eleonora Daniele e Ore 14 di Milo Infante per dare spazio a Meloni

Ore 14 di Milo Infante oggi martedì 20 gennaio in onda in forma ridotta su Rai 2 per lasciare spazio allo sciMartedì 20 gennaio Ore 14, trasmissione condotta da Milo Infante su Rai 2, inizia con 30 minuti di ritardo per lasciare spazio allo sci.

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