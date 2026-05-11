Quando la giustizia sbaglia | il dramma delle condanne ingiuste

In molti casi, persone innocenti si trovano a dover affrontare procedimenti giudiziari che si concludono con condanne ingiuste. Vengono arrestate e trascorrono mesi o anni dietro le sbarre senza aver commesso alcun reato. Questo fenomeno evidenzia come il sistema giudiziario possa commettere errori che cambiano la vita di individui innocenti. La questione solleva interrogativi sulla correttezza delle procedure e sulla tutela dei diritti di chi si trova sotto accusa.

Essere arrestati da innocenti. Passare mesi, a volte anni, in carcere senza aver commesso alcun reato. Poi arrivano l’assoluzione, la scarcerazione e un risarcimento economico che, però, non può restituire il tempo perduto. In Italia il tema delle ingiuste detenzioni e degli errori giudiziari è tornato al centro del dibattito pubblico, soprattutto dopo alcuni casi mediatici che hanno riacceso le polemiche sul funzionamento della giustizia. Secondo i dati diffusi negli ultimi mesi, dal 2017 al 2025 sono state risarcite oltre 6.400 persone finite ingiustamente in carcere, per una spesa complessiva superiore ai 278 milioni di euro a carico dello Stato.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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