In Puglia, un uomo è stato definitivamente assolto perché il fatto non sussiste dalla Corte d’Appello di Taranto. La sua detenzione si è prolungata ingiustamente, evidenziando come, in alcuni casi, chi soffre di errori giudiziari sia solo l’innocente. La vicenda riguarda l’ex presidente della Provincia di Taranto, che ha visto il suo nome coinvolto in un procedimento che si è concluso con l’assoluzione.

Assolto “perché il fatto non sussiste”. Questo il verdetto della Corte d’Appello di Taranto nei confronti di Martino Tamburrano, ex presidente della Provincia jonica. Eppure per più di un anno era stato privato della sua libertà: cinque mesi in galera e dieci ai domiciliari. Una condizione che ti rovina la vita, totalmente: lavorativa, familiare, sociale, fisica, umana. E che dovrebbe essere inflitta solo a condanna certa e definitiva. E invece a Martino Tamburrano, come per migliaia di cittadini innocenti, i magistrati lo hanno condannato alla galera, sbattendolo in carcere appena aperta l’indagine. Un errore che però viene pagato da chi lo ha subito, e non da chi lo ha commesso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Una detenzione ingiusta in Puglia ricorda perché quando la giustizia sbaglia pagano solo gli innocenti

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