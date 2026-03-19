Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è scomparso recentemente. Durante la sua carriera politica, ha espresso il sostegno alla separazione delle carriere nella giustizia e al referendum su questo tema. La proposta di Bossi riguardava specificamente la distinzione tra giudici e pubblici ministeri. La sua posizione si inserisce in un dibattito più ampio che ha coinvolto diversi esponenti politici nel tempo.

La notizia della morte di Umberto Bossi, a pochi giorni dal referendum affermativo sulla riforma della giustizia, riporta alla mente quando fu la Lega a proporre la riforma. Era il 2004, quando Roberto Castelli, ministro della Giustizia, annunciò la volontà di Bossi di presentare un disegno di legge costituzionale che puntava alla separazione delle carriere, all’elezione diretta dei pubblici ministeri e alla loro regionalizzazione. La proposta di Bossi nel 2004 Nel maggio 2004, Roberto Castelli, allora ministro della Giustizia, rese nota la volontà di Umberto Bossi di presentare un disegno di legge costituzionale che somiglia molto all’attuale riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Umberto Bossi e il referendum sulla Giustizia, quando anche lui propose la separazione delle carriere

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