Quando il Sud emigrò in Germania Svizzera e Belgio per un tozzo di pane
Nel passato, molti italiani del Sud emigrarono verso paesi come Germania, Svizzera e Belgio in cerca di lavoro e condizioni di vita migliori. Durante quegli anni, alcune agenzie immobiliari esponevano cartelli con scritte come “Non affittiamo case agli italiani”, creando un clima di discriminazione e esclusione. Questi episodi testimoniano le difficoltà incontrate da chi lasciava la propria terra in cerca di opportunità all’estero.
“Non affittiamo case agli italiani” erano le scritte che ancora grondano di vergogna per chi le legge.Comincia così il piccolo viaggio nell’anima tedesca del dopoguerra. A Wolfsburg, a Monaco di Baviera, ma anche in altre città della Germania dell'Ovest c’era una feroce discriminazione nei loro.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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