Quando il Sud emigrò in Germania Svizzera e Belgio per un tozzo di pane

Nel passato, molti italiani del Sud emigrarono verso paesi come Germania, Svizzera e Belgio in cerca di lavoro e condizioni di vita migliori. Durante quegli anni, alcune agenzie immobiliari esponevano cartelli con scritte come “Non affittiamo case agli italiani”, creando un clima di discriminazione e esclusione. Questi episodi testimoniano le difficoltà incontrate da chi lasciava la propria terra in cerca di opportunità all’estero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui