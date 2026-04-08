La compagnia aerea ha annunciato la cancellazione di numerosi voli programmati in vari paesi europei, tra cui Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio. La decisione riguarda rotte che interessano diverse mete e periodi, causando disagi ai passeggeri in vista della prossima stagione estiva. La compagnia ha comunicato che i voli cancellati riguardano specifiche tratte e che i clienti coinvolti sono stati informati delle modifiche.

Tempi durissimi per chi sta programmando un viaggio in aereo per la prossima estate. La compagnia low-cost più importante d’Europa, Ryanair, ha annunciato diversi tagli dei propri voli soprattutto in alcuni Paesi Europei e non per cause necessariamente collegate con la mancanza di carburante per la chiusura dello Stretto di Hormuz. Quali sono le cause. Sono principalmente tre i motivi per cui la compagnia irlandese di Michael O’Leary eliminerà alcune rotte considerate le “meno redditizie”: si tratta dell’ aumento delle tasse aeroportuali, l’aumento delle imposte sul trasporto aereo ma anche nuovi rialzi sulle tariffe per il controllo del traffico aereo imposte sia da parte dei gestori degli aeroporti ma anche per le scelte di alcuni governi nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ryanair cancella i voli in Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio

Ryanair cancella voli in Francia, Germania, Spagna, Belgio e PortogalloA causa della carenza di carburante e dell'aumento dei costi, la compagnia irlandese low cost ha dovuto tagliare diverse rotte in Europa.

Ryanair taglia decine di rotte nel 2026: dalla Spagna a Francia, Belgio e la Germania, ecco i voli cancellati e cosa fare se si aveva già prenotatoVolare low cost nel Vecchio Continente potrebbe presto trasformarsi in un’impresa complessa, e certamente più costosa.

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Ryanair annuncia tagli a numerose rotte europee entro il 2026, colpendo soprattutto Spagna, Germania, Francia, Belgio e Portogallo. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/ryanair-inizia-cancellare-voli-europa-manca-carburante-870316.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook