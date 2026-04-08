Ryanair cancella voli in Francia Germania Spagna Belgio e Portogallo

Ryanair ha cancellato numerosi voli in Francia, Germania, Spagna, Belgio e Portogallo a causa di problemi legati alla disponibilità di carburante e all’aumento dei costi. La compagnia irlandese low cost ha deciso di interrompere alcune rotte all’interno di questi paesi, adottando questa misura per far fronte alle difficoltà operative attuali. La situazione riguarda diversi voli programmati e ha coinvolto più di un paese europeo.

A causa della carenza di carburante e dell'aumento dei costi, la compagnia irlandese low cost ha dovuto tagliare diverse rotte in Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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