Quando gioca Cobolli | la prossima partita e dove vederla

Il 11 maggio, agli Internazionali BNL d’Italia, Flavio Cobolli riprende il suo impegno nel torneo Masters 1000 di Roma. Dopo aver disputato le prime due partite, il tennista italiano affronta oggi il terzo turno contro il giocatore argentino Thiago Agustin Tirante. La partita si svolge al Foro Italico e può essere seguita in diretta durante l’orario stabilito.

Giornata importante agli Internazionali BNL d’Italia per Flavio Cobolli, che oggi – lunedì 11 maggio – torna in campo al Foro Italico per il terzo turno del Masters 1000 di Roma contro Thiago Agustin Tirante. Dopo il successo all’esordio contro il francese Terence Atmane, il romano cerca ora un posto negli ottavi di finale davanti al pubblico di casa. Campo e orario del match non sono ancora stati ufficializzati, ma l’attesa cresce per una sfida che si preannuncia equilibrata. Contro Atmane, Cobolli ha mostrato carattere soprattutto nel primo set, vinto al tie-break dopo aver annullato un set point. Più agevole invece il secondo parziale, chiuso 6-3 grazie a una prestazione in crescendo.🔗 Leggi su Funweek.it

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