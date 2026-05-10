Prossima partita di Sinner agli Internazionali di Roma 2026 | quando gioca orario e dove vedere il match in tv

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo agli Internazionali d’Italia, nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. La partita si svolgerà in una delle giornate dedicate al torneo e sarà trasmessa in diretta televisiva. I dettagli sull’orario esatto e sul luogo di svolgimento del match sono stati comunicati dagli organizzatori e saranno disponibili per gli appassionati che vogliono seguire l’evento.

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Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia per il terzo turno del Masters 1000 di Roma. Dopo il successo all’esordio contro Sebastian Ofner, il numero 1 del mondo sfiderà l’australiano Alexei Popyrin nella corsa agli ottavi di finale del torneo romano. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Il match è in programma lunedì 11 maggio 2026 al Foro Italico. Campo, orario e ordine ufficiale di gioco saranno confermati nelle prossime ore dagli organizzatori. Sinner-Popyrin: precedenti e curiosità. Quella di Roma sarà la quarta sfida in carriera tra Sinner e Popyrin.🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Jannik Sinner agli Internazionali di Roma 2026: dove vedere il match in TV e streaming Argomenti più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone a Roma: le partite e i possibili avversari agli Internazionali d'Italia 2026 · Tennis ATP; Internazionali, oggi l'esordio di Sinner | Il programma degli italiani a Roma; Internazionali, quando gioca Sinner con Popyrin? Data, orario e dove vederla in tv; Internazionali di Roma, sorteggiato il tabellone. Contro chi debutterà Sinner.