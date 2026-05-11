Prossima partita di Lorenzo Musetti | quando si gioca e dove vedere il match con Casper Ruud

Lorenzo Musetti scenderà di nuovo in campo agli Internazionali BNL d’Italia martedì 12 maggio, affrontando gli ottavi di finale contro Casper Ruud. Dopo aver battuto Giovanni Mpetshi Perricard e Francisco Cerundolo, il tennista italiano prosegue il suo percorso nel torneo Masters 1000 di Roma. La partita si giocherà nel corso della giornata e sarà visibile su canali sportivi dedicati.

Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali BNL d’Italia. Dopo le vittorie contro Giovanni Mpetshi Perricard e Francisco Cerundolo, il tennista azzurro tornerà in campo martedì 12 maggio per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma contro Casper Ruud. LEGGI ANCHE:– Vuoi vedere Sinner a Roma? Preparati: ecco quanto costa il biglietto L’orario e il campo del match non sono ancora stati ufficializzati, ma l’attesa è alta per una sfida che mette di fronte due specialisti della terra rossa. Musetti arriva all’appuntamento da numero 10 del ranking ATP, mentre Ruud – ex numero 2 del mondo e vincitore del Masters 1000 di Madrid nel 2025 – occupa attualmente la 25ª posizione.🔗 Leggi su Funweek.it

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