Quali sono i brani prediletti da William e Kate? Che cosa ascolta re Carlo? A Estelle di Svezia piace l' hard rock

William e Kate preferiscono ascoltare musica pop e indie, spesso durante i momenti di relax. La causa di questa scelta deriva dal desiderio di sentirsi più vicini alla vita di tutti i giorni. Re Carlo, invece, predilige la musica classica e il jazz, mentre Estelle di Svezia si diverte con l'hard rock. Al di fuori degli impegni ufficiali, i royals trovano conforto nelle canzoni che ascoltano a casa, lontano dai riflettori.

Incontrano presidenti, indossano tiare, inaugurano mostre. Chiusa la porta di casa, però, i royal sono proprio come noi. Con le loro passioni. Anche in fatto di musica. Ma quali sono i brani preferiti di sovrani, principi e principesse? Hello! ha fatto una ricerca sull’argomento e ha stilato un elenco delle canzoni più amate a corte, dai Windsor agli svedesi fino ai vari royal baby. Le canzoni preferite dei Windsor. Iniziamo con la regina Elisabetta. La compianta sovrana, secondo quanto raccontato nel documentario della BBC Our Queen: 90 Musical Years, amava musical come Oklahoma! e Anna prendi il fucile. 🔗 Leggi su Amica.it

Il primogenito di William e Kate avrebbe dovuto chiamarsi diversamente. Il nome prediletto da William e Kate rivelato in un nuovo libroIl nome del primogenito di William e Kate avrebbe potuto essere diverso, secondo un nuovo libro che svela i loro desideri initiali.

Leggi anche: I reali alla messa di Natale a Sandringham: ci sono re Carlo, la regina Camilla, William e Kate Middleton e a sorpresa anche le principesse Beatrice ed Eugenie

Temi più discussi: Ce li ricordiamo tutti? Ecco i brani più venduti del Festival di Sanremo nell’era FIMI; Come creare brani musicali con Gemini; Testi canzoni Sanremo 2026, l'analisi e le parole più usate; Come funziona Lyria 3, l’AI di Gemini per creare canzoni con un semplice prompt.

Metallica, James Hetfield rivela quali sono i due brani della band più difficili da suonareJames Hetfield ha raccontato che anche per una band di virtuosi come i Metallica, alcune canzoni sono diventate difficili da suonare. Ognuno di noi ha la sua lista e la condivide con gli altri. Così ... virginradio.it

Cinema: da Under Pressure a Born to Be Wild: ecco quali sono i brani rock più usati sul grande schermoDa sempre il cinema è strettamente legato alla musica, la quale ha un ruolo fondamentale nel potenziare emozioni, atmosfere e creare connessione con il pubblico. Non solo la musica è indispensabile in ... virginradio.it

Opera prima di Giuseppe William Lombardo, i traumi e le fobie sono il tema portante de Lo scuru, il nucleo sotteso alla storia. E come tutte le proiezioni provenienti da fasi della nostra esistenza che non ricordiamo quasi più, eccole presentarsi sotto forma di no - facebook.com facebook