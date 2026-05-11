Oggi gli Internazionali d’Italia 2026 proseguono con una nuova partita trasmessa in diretta su TV8, l’emittente di proprietà di Sky che offre il match in chiaro. L’appuntamento è previsto per l’orario di metà mattina, con il programma incentrato sulle gare di giornata. La copertura televisiva permette agli appassionati di seguire gli incontri dal vivo senza necessità di abbonamento. La programmazione di oggi si inserisce nel quadro delle competizioni in corso a Roma.

Continuano ad andare avanti gli Internazionali d’Italia 2026, e continua chiaramente a tenere banco la questione di TV8 con il match quotidiano che l’emittente detenuta da Sky trasmette in chiaro. Questa volta, e non è nemmeno una sorpresa, tocca a Jannik Sinner contro Alexei Popyrin. Un fatto, se vogliamo, anche normale, visto che il numero 1 del mondo ha raccolto un numero di telespettatori molto vicino ai 2 milioni nell’esordio contro l’austriaco Sebastian Ofner. E, in particolare, nel chiaro di TV8 ha superato il milione, fatto non scontato per diversi ordini di motivi legati all’evoluzione della fruizione televisiva in Italia. Questa volta l’orario è pomeridiano, in linea con quanto già accaduto nel 2025 quando a Sinner toccò per due volte di fila quello slot prima di ritornare sempre nel serale prima della finale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario 11 maggio, programma in chiaro, streaming

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