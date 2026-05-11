Quadro Safe contro guasti e cortocircuiti dagli studenti del Majorana l' idea che guarda al futuro | vinta la finale Next Gi

Un gruppo di studenti ha vinto la finale del concorso Next Gi con un progetto chiamato “Quadro Safe”. Si tratta di un dispositivo intelligente progettato per prevenire guasti e cortocircuiti, rilevare anomalie e migliorare la sicurezza degli impianti elettrici. Il dispositivo mira a offrire una soluzione tecnologica che può essere adottata nel settore elettrico per ridurre i rischi legati ai problemi di funzionamento.

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