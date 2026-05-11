Quadro Safe contro guasti e cortocircuiti dagli studenti del Majorana l' idea che guarda al futuro | vinta la finale Next Gi
Un gruppo di studenti ha vinto la finale del concorso Next Gi con un progetto chiamato “Quadro Safe”. Si tratta di un dispositivo intelligente progettato per prevenire guasti e cortocircuiti, rilevare anomalie e migliorare la sicurezza degli impianti elettrici. Il dispositivo mira a offrire una soluzione tecnologica che può essere adottata nel settore elettrico per ridurre i rischi legati ai problemi di funzionamento.
Un dispositivo intelligente capace di prevenire guasti, rilevare anomalie e aumentare la sicurezza degli impianti elettrici. È “Quadro Safe”, il progetto ideato dagli studenti della III B Telecomunicazioni dell’ITT Ettore Majorana di Milazzo che ha vinto la finale territoriale di NEXT GI, il.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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