Milano, Italia – 3 ottobre 2023. Durante un'intervista, un ex calciatore ha commentato le qualità di un difensore attualmente in forza a una squadra di prima divisione, affermando che si tratta di un ottimo elemento. Tuttavia, ha aggiunto che vestire la maglia di un club come il Barcellona rappresenta una sfida significativa per qualsiasi giocatore. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso di un evento sportivo tenutosi nella città meneghina.

"> MILANO, ITALIA – 3 MAGGIO: Alessandro Bastoni dell’FC Internazionale Milano festeggia dopo essere stato confermato campione di Serie A, grazie alla vittoria nella partita contro il Parma Calcio 1913, giocata allo stadio Giuseppe Meazza. Questo trionfo segna una tappa fondamentale nella carriera del giovane difensore, ora considerato uno dei pilastri della squadra. Le voci di mercato su Alessandro Bastoni. Negli ultimi mesi, Alessandro Bastoni è stato accostato a un possibile trasferimento al FC Barcelona, direttamente dai ranghi dell’Inter. L’ex capitano del Barcelona, Carles Puyol, ha recentemente commentato l’ipotesi, spiegando che, per un difensore, giocare a Barcellona non è affatto semplice.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Puyol: “Bastoni è un ottimo difensore, ma giocare al Barcellona è una sfida.”

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