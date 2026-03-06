Spagna crescono le quotazioni di Bastoni al Barcellona | in Italia il difensore non si…

Il Barcellona sta intensificando i contatti con Alessandro Bastoni, considerando seriamente di acquistarlo già per la prossima stagione. In Italia, il difensore non si trova attualmente nel mirino di altri club e le quotazioni in Spagna stanno salendo. La società catalana sembra avere un forte interesse nel portare il giocatore in blaugrana nei prossimi mesi.

Bastoni. Continua il pressing su Alessandro Bastoni da parte del Barcellona, che sta valutando seriamente la possibilità di ingaggiarlo già per la prossima stagione. La notizia, riportata dal quotidiano spagnolo Sport, sottolinea come sia Deco che Hansi Flick considerino Bastoni un acquisto strategico immediato e si stiano muovendo con ottimismo per raggiungere un'intesa. Le voci su un trasferimento in Catalogna si fanno più insistenti anche a causa della situazione personale del giocatore in Italia. Sport scrive infatti che Bastoni non si trova più a suo agio nel contesto attuale del calcio italiano, e questo a causa dell'episodio recente di Inter-Juve che sembra influenzare negativamente il suo benessere.