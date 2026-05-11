Il presidente russo ha dichiarato di voler raggiungere la vittoria. In seguito, ha affidato al portavoce del governo il compito di comunicare un messaggio che bilanciasse le sue parole sulla pace. Questa sequenza di dichiarazioni ha attirato l’attenzione sui diversi toni utilizzati dai rappresentanti ufficiali. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulle strategie o sugli obiettivi specifici di questa comunicazione pubblica.

Il presidente russo, Vladimir Putin, prima parla di pace, poi manda avanti il suo portavoce, Dmitri Peskov per bilanciare il messaggio. Il numero uno di Mosca, sabato sera, dopo la parata per il giorno della Vittoria più squallida e sottotono degli ultimi 20 anni, ha dichiarato "Penso che la sfida con l’Ucraina stia per finire, anche se la situazione resta grave". Subito dopo ha aperto anche a un negoziato con l’ Unione Europea, che fino a questo momento aveva sostanzialmente ignorato, indicando ex cancelliere tedesco, Gerhard Schröder come possibile mediatore. "Mi piacerebbe che fosse lui" aveva ammesso ‘lo zar’, aggiungendo che gli sarebbe andato bene anche un altro nome da parte di Bruxelles, "purché non fosse stato autore di dichiarazioni contro la Russia".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Putin wants Europe, not peace

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