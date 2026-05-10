Chi è Gerhard Schroeder l' ex cancelliere tedesco con cui vuole parlare Putin
Nelle ultime ore, il presidente russo ha espresso la volontà di concludere le ostilità con l’Ucraina e ha indicato un ex cancelliere tedesco come possibile interlocutore nelle negoziazioni. L’ex leader tedesco, noto per aver ricoperto la carica di cancelliere, ha un passato politico di rilievo e una lunga storia di rapporti con Mosca. Putin ha inoltre suggerito di coinvolgere anche un ex presidente russo in eventuali colloqui.
Nelle ultime ore Vladimir Putin ha fatto capire che la guerra con Kiev potrebbe volgere al termine. E l'inquilino del Cremlino ha tirato in ballo un nome da coinvolgere nelle trattative, un vecchio amico che non si è mai schierato contro la sua invasione dell'Ucraina. Si tratta dell'ex.🔗 Leggi su Today.it
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