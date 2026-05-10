Chi è Gerhard Schroeder l' ex cancelliere tedesco con cui vuole parlare Putin

Nelle ultime ore, il presidente russo ha espresso la volontà di concludere le ostilità con l’Ucraina e ha indicato un ex cancelliere tedesco come possibile interlocutore nelle negoziazioni. L’ex leader tedesco, noto per aver ricoperto la carica di cancelliere, ha un passato politico di rilievo e una lunga storia di rapporti con Mosca. Putin ha inoltre suggerito di coinvolgere anche un ex presidente russo in eventuali colloqui.

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