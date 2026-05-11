Putin mostra stanchezza | segnali di una possibile svolta in Ucraina

Durante una recente parata, si sono notate alcune manifestazioni di stanchezza da parte del leader, tra cui segni visibili di affaticamento e posture meno energiche rispetto al passato. Questi dettagli sono stati osservati da testimoni e fotografi presenti all'evento. Nel frattempo, l’isolamento internazionale di Cina e Iran potrebbe influire sulla posizione di Mosca, spingendo il paese a considerare nuove aperture diplomatiche in sede di negoziati sull’Ucraina.

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