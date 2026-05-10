Durante la recente parata commemorativa, il presidente ha mostrato un'espressione che unisce nervosismo e fastidio, segnando un cambiamento rispetto a precedenti apparizioni pubbliche. Questa reazione si inserisce nel contesto di una crescente stanchezza legata alla guerra in corso e delle pressioni provenienti da vari fronti. Le immagini di quell’istante suggeriscono un possibile punto di svolta nel suo atteggiamento pubblico, anche se non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito.

Lo sguardo un po' contrariato e un po' infastidito di Vladimir Putin durante la parata per celebrare la vittoria nella Seconda guerra mondiale dice forse anche più delle sue stesse parole. Dopo anni di retorica, ma soprattutto di guerra, anche lui, probabilmente per la prima volta, è stanco, stufo. «Il conflitto sta per volgere al termine», ha detto. E anche questa è una prima volta. Un inedito. E unendo i puntini, mettendo insieme quell'espressione e quelle parole, probabilmente qualcosa sta davvero cambiando. Il piano del Cremlino di prendere l'Ucraina in pochi giorni e rovesciare Zelensky è ormai fallito da tempo. La guerra è in fase di stallo da mesi ed è andata avanti ben oltre le previsioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La stanchezza dello Zar per la guerra infinita e le pressioni incrociate. I segnali della svolta

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