Ucraina-Russia Putin ostacola negoziati e allontana la pace | i segnali e l’analisi

Vladimir Putin ha deciso di ostacolare i negoziati di pace tra Russia e Ucraina, prolungando il conflitto iniziato quattro anni fa. La sua strategia mira a mantenere il controllo militare e a evitare compromessi, anche se ciò comporta ulteriori sofferenze per i civili. Recentemente, Mosca ha rafforzato le truppe nelle aree contese e ha respinto ogni proposta di mediazione internazionale. Questa scelta allontana la possibilità di una risoluzione rapida e rende più difficile trovare un accordo duraturo. La situazione rimane tesa e senza segnali di distensione.

(Adnkronos) – La Russia non intende fermare la guerra in Ucraina, Vladimir Putin non ha nessun interesse a favorire negoziati per porre fine al conflitto che dura 4 anni. Il quadro viene delineato dopo i colloqui di Ginevra, con il confronto tra le delegazioni di Mosca e Kiev con la mediazione degli Stati Uniti.