Giorgia Meloni litiga con il suo staff il fuorionda durante l’intervista a Pulp | Filippo famme finì – Il video

Durante un’intervista a Pulp Podcast, un fuorionda mostra Giorgia Meloni visibilmente spazientita e un po’ scocciata mentre si rivolge al suo staff, chiedendo con tono deciso di lasciarla in pace. La scena è stata catturata mentre rispondeva a Fedez e Mr Marra, rivelando un momento di tensione durante la registrazione. Il video è stato condiviso sui social network, attirando l’attenzione degli utenti.

È una Giorgia Meloni spazientita e un po’ scocciata quella ripresa in un fuorionda dell’ intervista rilasciata a Fedez e Mr Marra a Pulp Podcast. A una decina di minuti circa dall’inizio della puntata, la premier sta parlando di spese militari e autonomia strategica dell’Europa, ma si vede che il suo sguardo continua a cercare qualcuno che sta dietro le telecamere. Lo sfogo contro lo staff. A un certo punto, la distrazione diventa troppo forte per proseguire e la premier interrompe il suo discorso: «C’è un problema». A quel punto, entra nell’inquadratura un membro dello staff della presidente del Consiglio, che non è soddisfatto della posizione del microfono e lo sposta. 🔗 Leggi su Open.online

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