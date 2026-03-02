Il primo ministro libanese ha annunciato il divieto delle attività militari di Hezbollah e ha ordinato all’esercito di applicare subito le nuove disposizioni. La decisione rappresenta una svolta politica nel paese, con l’obiettivo di limitare le azioni del gruppo. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle misure o sui tempi di attuazione.

Svolta politica a Libano: il primo ministro Nawaf Salam ha annunciato il bando delle attività militari di Hezbollah, chiedendo all’esercito di applicare immediatamente le disposizioni del governo. L’obiettivo dichiarato è chiaro: garantire che tutte le armi siano sotto il controllo esclusivo dello Stato, in particolare nell’area a nord del fiume Litani. Si tratta di una decisione senza precedenti nei momenti di tensione con Israele, adottata dopo che 31 persone sono rimaste uccise in raid israeliani sul territorio libanese, operazioni che Tel Aviv sostiene fossero mirate contro membri di Hezbollah. Nel suo intervento, Salam ha ribadito che la scelta tra guerra e pace compete esclusivamente allo Stato libanese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il Libano mette al bando le attività militari di Hezbollah

Il governo del Libano mette al bando le attività militari di HezbollahIl primo ministro del Libano Nawaf Salam ha annunciato la messa al bando delle attività militari di Hezbollah, chiedendo "all'esercito di attuare...

La guerra si espande al Libano: Hezbollah lancia missili, Israele attacca, almeno 31 mortiSono almeno 31 i morti confermati in Libano dopo che la guerra in Iran ha avuto la sua espansione anche al Paese dei Cedri: Hezbollah, principale...

Altri aggiornamenti su Libano mette.

Discussioni sull' argomento Razzi di Hezbollah su Israele, l'Idf attacca il Libano: oltre 30 morti; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Israele attacca il Libano, decine di morti. Migliaia in fuga. Raid iraniani a Gerusalemme, Dubai e Doha. Borse in rosso; Missili e droni da Hezbollah: Israele attacca il Libano e ipotizza l’invasione.

Missili e droni da Hezbollah: Israele attacca il LibanoIl primo ministro: un atto irresponsabile L'articolo Missili e droni da Hezbollah: Israele attacca il Libano proviene da Open. msn.com

A un anno e mezzo dalla caduta del regime di Bashar al-Assad e dalla fine della guerra in Libano, un nuovo sondaggio fotografa l’opinione pubblica siriana e libanese che mette in luce un forte ridimensionamento dell’influenza del regime iraniano nei due Pa - facebook.com facebook

Lunedì 2 marzo Israele ha lanciato intensi attacchi aerei in Libano, provocando 31 morti e 149 feriti con bombardamenti su aree residenziali nella periferia meridionale di Beirut e numerose città nel sud del Paese. Israele ha dichiarato che gli attacchi sono la ri x.com