Putin apre alla mediazione europea Cremlino tra svolta diplomatica o bluff | Aspettiamo una telefonata
Il governo russo ha dichiarato di essere disponibile a ricevere una telefonata da parte delle istituzioni europee, segnando un possibile cambiamento nel rapporto tra Mosca e l’Europa. La guerra in Ucraina si trova in una fase di stallo, con una crescita economica negativa e una riduzione delle ambizioni militari del paese. Non ci sono ancora conferme sulla reale intenzione di Mosca di avviare un processo di pace, e si discute se questa apertura sia una vera svolta o un semplice tentativo di bluff.
Guerra in stallo, crescita negativa e ridimensionamento delle ambizioni potrebbero spingere Mosca ad accettare una pace giusta in Ucraina e avvicinarsi all’Europa. Galeotti: “La Russia è una media potenza, farebbe bene a considerarsi tale”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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