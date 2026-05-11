Putin apre alla mediazione europea Cremlino tra svolta diplomatica o bluff | Aspettiamo una telefonata

Il governo russo ha dichiarato di essere disponibile a ricevere una telefonata da parte delle istituzioni europee, segnando un possibile cambiamento nel rapporto tra Mosca e l’Europa. La guerra in Ucraina si trova in una fase di stallo, con una crescita economica negativa e una riduzione delle ambizioni militari del paese. Non ci sono ancora conferme sulla reale intenzione di Mosca di avviare un processo di pace, e si discute se questa apertura sia una vera svolta o un semplice tentativo di bluff.

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