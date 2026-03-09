Trump-Putin telefonata su Iran e Ucraina Cremlino | Avanzata russa in Donbass convinca Kiev a trattare In Iran serve rapida soluzione

Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto una conversazione telefonica durante la quale hanno discusso della situazione in Iran e dei negoziati in Ucraina. Il Cremlino ha affermato che l’avanzata russa in Donbass dovrebbe spingere Kiev a considerare trattative. In merito all’Iran, si è parlato della necessità di trovare una soluzione rapida.

Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto una coversazione telefonica per parlare dela situazione in Iran e dei negoziati in Ucraina. Si è trattato di una conversazione "franca" come ha riferito il Yuri Ushakov, assistente presidenziale per gli affari internazionali russo, secondo quanto riporta la Tass. La telefonata «Donald Trump ha telefonato a Vladimir Putin per discutere di una serie di argomenti estremamente importanti relativi agli ultimi sviluppi della situazione globale», con queste parole il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, citato dalla Tass, riferisce della lunga conversazione telefonica avuta tra i due capi di Stato....