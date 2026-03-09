Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Durante la conversazione, si è parlato principalmente della situazione in Ucraina e della crisi in Iran. Il Cremlino ha affermato che l’avanzata russa in Donbass dovrebbe spingere Kiev a negoziare. La conversazione si è svolta in un momento di tensione tra i due paesi.

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, incentrato soprattutto sulla situazione in Ucraina e sulla crisi legata all’ Iran. La telefonata, secondo quanto riferito dal consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, è durata circa un’ora e ha rappresentato il primo contatto tra i due leader da oltre due mesi. Durante la conversazione, Putin ha aggiornato Trump sull’andamento della guerra in Ucraina, soffermandosi in particolare sulla situazione lungo la linea del fronte. Il presidente russo ha parlato della “riuscita dell’avanzata delle truppe russe nell’est” del Paese, spiegando che questo sviluppo “dovrebbe incoraggiare il regime di Kiev a risolvere il conflitto attraverso i negoziati”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Telefonata Putin-Trump, il Cremlino: “L’avanzata russa in Donbass spinga Kiev a negoziare”

Articoli correlati

Trump-Putin, telefonata su Iran e Ucraina. Cremlino: «Avanzata russa in Donbass convinca Kiev a trattare. In Iran serve rapida soluzione»Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto una coversazione telefonica per parlare dela situazione in Iran e dei negoziati in Ucraina.

Leggi anche: Ucraina, telefonata Trump-Putin. Cremlino: «D’accordo su no alla tregua, Kiev prenda una decisione sul Donbass». Zelensky a Mar a Lago – La diretta

Tutto quello che riguarda Telefonata Putin Trump il Cremlino...

Temi più discussi: Così Putin sfrutta la guerra: meno sanzioni sul petrolio e un alleato sacrificabile. Il doppio gioco dello zar in cerca di contropartite sul suo fronte; Israele annuncia una nuova fase della guerra in Iran; Trump-Netanyahu, la decisione dell’attacco all’Iran in una telefonata; Attacco all'Iran, Putin: 'Cinico assassinio, contro la morale e il diritto'.

Telefonata Trump-Putin: focus su Iran e i negoziati in Ucraina. Cremlino: «Conversazione franca»Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto una coversazione telefonica per parlare dela situazione in Iran e dei negoziati in Ucraina. Si è trattato di una ... ilmessaggero.it

Telefonata Putin-Trump, il Cremlino: L’avanzata russa in Donbass spinga Kiev a negoziareIl presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, incentrato soprattutto sulla situazione ... thesocialpost.it

Trump sente Putin, telefonata di un'ora sull'Iran. Il presidente Usa: «Guerra in pratica conclusa» - facebook.com facebook

#Iran, telefonata fra #Trump e #Putin. Di cosa hanno parlato... x.com