Nelle ultime dichiarazioni, il leader ha pronunciato frasi che sembrano suggerire un possibile cambiamento di strategia nella gestione del conflitto. Mentre alcuni analisti interpretano queste parole come un segnale di un possibile avvicinamento alla fine delle operazioni militari, altre fonti riportano che le sue affermazioni sono state accompagnate da osservazioni di natura più cauta. Le dichiarazioni sono state fatte durante un incontro pubblico, senza indicazioni di incontri ufficiali o comunicazioni formali.

Ilarità e conferme. Poche altre volte, nei rarefatti contesti dell’intelligence occidentale, le parole di Vladimir Putin hanno suscitato tante reazioni come quelle delle ultime dichiarazioni sulla guerra in Ucraina che “ormai volge al termine”, pronunciate dal Presidente russo a conclusione della mesta parata per l’anniversario della vittoria sul nazismo svoltasi a Mosca in un’atmosfera da funerale. Amara ilarità per l’incredibile faccia di bronzo di Putin e soprattutto conferme per la critica situazione nella quale è impantanata l’armata russa. “Il Cremlino inciampa sul campo di battaglia”, titola il settimanale britannico The Economist che traccia una radiografia di quella che si preannuncia per Mosca come una sconfitta storica.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Putin ai titoli di coda? Come interpretare le ultime parole sulla guerra

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Putin: “Se l'Europa vuole la guerra, siamo pronti”

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Pioggia di vendite su #Leonardo Il titolo cede il 4,5% a 50,70€. Nonostante il caos in Iran, pesano le parole di #Putin: Il conflitto in Ucraina volge al termine. Il mercato teme la fine del boom della difesa. ?? #Borsa #Trading #LDO x.com